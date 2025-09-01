संस्कृती

Panchang 1 September 2025: आजच्या दिवशी केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे

What is the shubh muhurat on 1 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 1 September 2025:
Panchang 1 September 2025: Sakal
गौरव देशपांडे
Updated on
Summary

आजच्या पंचांगानुसार, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करणे शुभ मानले जाते. ज्येष्ठागौरी पूजन, अदु:खनवमी, नंदानवमी यांसारख्या विशेष दिवसांसाठी शुभ मुहूर्त आहेत. शिव कवच स्तोत्र पठण व 'सों सोमाय नमः' मंत्राचा जप करावा. दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२३

☀ सूर्यास्त – १८:४५

🌞 चंद्रोदय – १३:५४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३

⭐ सायं संध्या – १८:४५ ते १९:५७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:१६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४५ ते २१:०४

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५७

⭐ राहु काळ – ०७:५५ ते ०९:२८

⭐ यमघंट काळ – ११:०१ ते १२:३४

Panchang

