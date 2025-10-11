संस्कृती

Panchang 11 October 2025: आजच्या दिवशी शनि वज्रपंजर कवच स्तोत्र पठण व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 11 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Sakal

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३०

☀ सूर्यास्त – १८:१०

🌞 चंद्रोदय – २१:५४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१८ ते ०६:३०

⭐ सायं संध्या – १८:१० ते १९:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३० ते १५:५०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१० ते २०:३८

⭐ निशीथ काळ – २३:५५ ते ००:४४

⭐ राहु काळ – ०९:२५ ते १०:५२

⭐ यमघंट काळ – १३:४७ ते १५:१५

♦️

