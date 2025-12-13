संस्कृती

Panchang 13 December 2025: आजच्या दिवशी शनि वज्रपंजर कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 12 December 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 13 December 2025

Panchang 13 December 2025

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

Panchang 13 December 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०१

☀ सूर्यास्त – १७:५५

🌞 चंद्रोदय – २६:०४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४९ ते ०७:०१

⭐ सायं संध्या – १७:५५ ते १९:०७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३३ ते १५:४४

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५५ ते २०:३२

⭐ निशीथ काळ – ००:०१ ते ००:५४

⭐ राहु काळ – ०९:४४ ते ११:०६

⭐ यमघंट काळ – १३:४९ ते १५:११

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com