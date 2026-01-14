Panchang 14 January 2026: आजच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 14 January 2026:*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:१३☀ सूर्यास्त – १८:१३🌞 चंद्रोदय – २८:१४⭐ प्रात: संध्या – ०६:०१ ते ०७:१३⭐ सायं संध्या – १८:१३ ते १९:२५⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:०१⭐ प्रदोषकाळ – १८:१३ ते २०:४९⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०९⭐ राहु काळ – १२:४३ ते १४:०५⭐ यमघंट काळ – ०८:३५ ते ०९:५८ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:१३ ते ०८:३५ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०८:३५ ते ०९:५८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३३ ते १५:१७🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ) २८:०१ नं. केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – १९:११ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायन(१४:२९ नं.उत्तरायण)ऋतु – हेमंत(१४:२९ नं.शिशिर)मास – पौषपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – एकादशी (१९:११ नं.) द्वादशीवार – बुधवारनक्षत्र – अनुराधा (२८:०१ नं.) ज्येष्ठायोग – गण्ड (२०:५४ नं.) वृद्धिकरण – बालव (१९:११ नं.) कौलवचंद्र रास – वृश्चिकसूर्य रास – धनु (१४:२९ नं. मकर)गुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – षट्तिला एकादशी (सर्वेषाम्) (तिळ युक्त जलाने स्नान व प्राशन, तिळाचे हवन, तिळदान, तिळाचे उटणे लावणे, तिळमिश्रित पदार्थांचे सेवन केल्याने पापनाश), रवि मकरेत १४.२९, मु.३०, समसंज्ञक, उत्तरायणारंभ, स्नान-दानासाठी मकरसंक्रांती, मकरसंक्रांती पुण्यकाल दु.०२.२९ ते सूर्यास्त (स्नानदान इत्यादींसाठी दु.०२.२९ ते दु.०४.२९ हेे दोन तास विशेष पुण्यदायक), सौरशिशिर ऋतु प्रारंभ, देवांचा दिवस दैत्यांची रात्र सुरु, खरमास समाप्ति, मकरसंक्रांतीपासून महिनाभर प्रात:स्नाननियम,काळेतीळ मिश्रित पाण्याने स्नान, शंकरास घृताभिषेक केल्यास महाफलप्राप्ति, तिळदान-वस्त्रदान-काष्ठदान-सुवर्णयुक्त तिलताम्रपात्र दान, निवृत्तिनाथ यात्रा (त्र्यंबकेश्वर), सर्वार्थसिद्धियोग-अमृतसिद्धियोग २८.०१ प.✅👉 विशेष- संक्रांतीचे विशेष महत्त्व आणि संक्रांतीला विशिष्ट वस्तू दान केल्याने कोणती फलप्राप्ती होते याविषयी सविस्तर माहिती देत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे खालील यूट्यूब लिंक वर.-https://youtu.be/TXYcehdFWOo?si=odmYEY0ZKTLhrAgG👉 शुभाशुभ दिवस - प्रतिकूल दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , वृश्चिक , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.