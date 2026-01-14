संस्कृती

Panchang 14 January 2026: आजच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व 'बुं बुधाय नमः' या मंत्राचा जप करावा

गौरव देशपांडे
Panchang 14 January 2026:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१३

☀ सूर्यास्त – १८:१३

🌞 चंद्रोदय – २८:१४

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०१ ते ०७:१३

⭐ सायं संध्या – १८:१३ ते १९:२५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:०१

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१३ ते २०:४९

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०९

⭐ राहु काळ – १२:४३ ते १४:०५

⭐ यमघंट काळ – ०८:३५ ते ०९:५८

