संस्कृती

Panchang 14 November 2025: आजच्या दिवशी ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 14 November 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 14 November 2025:

Panchang 14 November 2025:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४४

☀ सूर्यास्त – १७:५४

🌞 चंद्रोदय – २६:३१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३२ ते ०६:४४

⭐ सायं संध्या – १७:५४ ते १९:०६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४०

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५४ ते २०:२८

⭐ निशीथ काळ – २३:५३ ते ००:४४

⭐ राहु काळ – १०:५५ ते १२:१९

⭐ यमघंट काळ – १५:०६ ते १६:३०

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com