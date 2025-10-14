संस्कृती

Panchang 14 October 2025: आजच्या दिवशी दुर्गा कवच स्तोत्र पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 14 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 14 October 2025 :

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३१

☀ सूर्यास्त – १८:०९

🌞 चंद्रोदय – २५:०२

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१९ ते ०६:३१

⭐ सायं संध्या – १८:०९ ते १९:२१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२९ ते १५:४९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०९ ते २०:३७

⭐ निशीथ काळ – २३:५५ ते ००:४४

⭐ राहु काळ – १५:१४ ते १६:४१

⭐ यमघंट काळ – ०९:२५ ते १०:५२

