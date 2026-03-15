Panchang 15 March 2026: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 15 March 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४७

☀ सूर्यास्त – १८:४१

🌞 चंद्रोदय – २८:४६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३५ ते ०६:४७

⭐ सायं संध्या – १८:४१ ते १९:५३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४१ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:१९ ते ०१:०८

⭐ राहु काळ – १७:११ ते १८:४१

⭐ यमघंट काळ – १२:४४ ते १४:१३

Related Stories

No stories found.