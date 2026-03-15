Panchang 15 March 2026: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:४७☀ सूर्यास्त – १८:४१🌞 चंद्रोदय – २८:४६⭐ प्रात: संध्या – ०५:३५ ते ०६:४७⭐ सायं संध्या – १८:४१ ते १९:५३⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४१ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:१९ ते ०१:०८⭐ राहु काळ – १७:११ ते १८:४१⭐ यमघंट काळ – १२:४४ ते १४:१३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:४५ ते ११:१४ 💰💵अमृत मुहूर्त– ११:१४ ते १२:४४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४३ ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:४७ ते ०७:३४ | ०८:२२ ते ११:३२ | २०:१७ ते २१:५४ | २३:३० ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:३४ ते ०८:२२ | ११:३२ ते १७:५३ | १८:४१ ते २०:१७ | २१:५४ ते २३:३०🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०४:१० ते ०९:४७ | ओहोटी: ०९:४७ ते १५:२७ | भरती: १५:२७ ते २२:११ | ओहोटी: २२:११ ते ०४:५१ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर ०७:२३ पर्यंत नंतर आकाशात🕉 शिववास – ०७:२३ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – फाल्गुनपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – एकादशी (०७:२३ नं.) द्वादशीवार – रविवारनक्षत्र – श्रवण (२८:२१ नं.) धनिष्ठायोग – परिघ (०८:४१ नं.) शिवकरण – बालव (०७:२३ नं.) कौलवचंद्र रास – मकरसूर्य रास – मीनगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – पापमोचनी एकादशी(सर्वेषाम्)(उभयाधिक्यवतीविद्धेयं अत्र सर्वैर्वैष्णवै:स्मार्तैश्चपरैवोपोष्या), द्विपुष्करयोग २८.२१ नं.✅विशेष👉तुमच्यापैकी अनेक चौकस प्रेक्षकांनी वेळोवेळी आमच्या पूर्वीच्या व्हिडिओजच्या कमेंट्समध्ये आम्हाला त्यांच्या शंका विचारल्या आहेत. स्वप्नांमध्ये दिसणाऱ्या गोष्टींचा अर्थ, कुंडली कशी पाहावी, कवच उपासना इत्यादी विषयांवर केलेल्या व्हिडिओजमधून ह्या शंका तुमच्या मनात उत्पन्न झाल्या असाव्यात. त्याच शंकांची सविस्तर उत्तरे देण्यासाठी ही मालिका आम्ही सुरु केली आहे. पाहू या 'कमेंट्सवर कमेंट्स' ह्या मालिकेतील भाग-२...स्वप्नामध्ये मृत व्यक्तीचे दर्शन होणे, शत्रुपीडेपासून मुक्ती मिळवण्याचे उपाय, कवच उपासनेविषयीची पुस्तके ह्या विषयी सांगताहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.-https://youtu.be/cXMz8Z1J5DM?si=7GS726vpi_sVaGlP👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करावे आणि 'श्री सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , कर्क , सिंह , वृश्चिक , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.