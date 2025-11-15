संस्कृती

Panchang 15 November 2025: आजच्या दिवशी हनुमान चालीसा स्तोत्राचे पठण व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 15 November 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४५

☀ सूर्यास्त – १७:५३

🌞 चंद्रोदय – २७:१९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३३ ते ०६:४५

⭐ सायं संध्या – १७:५३ ते १९:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२५ ते १५:३९

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५३ ते २०:२७

⭐ निशीथ काळ – २३:५३ ते ००:४४

⭐ राहु काळ – ०९:३२ ते १०:५५

⭐ यमघंट काळ – १३:४२ ते १५:०६

