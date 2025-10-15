संस्कृती

Panchang 15 October 2025: आजच्या दिवशी नारायण कवच स्तोत्र पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

पुजा बोनकिले
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३१

☀ सूर्यास्त – १८:०७

🌞 चंद्रोदय – २५:५९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१९ ते ०६:३१

⭐ सायं संध्या – १८:०७ ते १९:१९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२८ ते १५:४७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०७ ते २०:३५

⭐ निशीथ काळ – २३:५४ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १२:१९ ते १३:४६

⭐ यमघंट काळ – ०७:५८ ते ०९:२५

