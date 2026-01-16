संस्कृती

Panchang 16 January 2026: आजच्या दिवशी देवी कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१२

☀ सूर्यास्त – १८:१४

🌞 चंद्रोदय – ३०:००

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२

⭐ सायं संध्या – १८:१४ ते १९:२६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:०१

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१४ ते २०:४९

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०८

⭐ राहु काळ – ११:२० ते १२:४३

⭐ यमघंट काळ – १५:२८ ते १६:५१

