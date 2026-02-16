Panchang 17 February 2026: आजच्या दिवशी शिवकवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०६

☀ सूर्यास्त – १८:३२

🌞 चंद्रोदय – ३०:५२

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५४ ते ०७:०६

⭐ सायं संध्या – १८:३२ ते १९:४४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३२ ते २१:०२

⭐ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१४

⭐ राहु काळ – ०८:३१ ते ०९:५७

⭐ यमघंट काळ – ११:२३ ते १२:४९

