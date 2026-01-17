संस्कृती

Panchang 17 January 2026: आजच्या दिवशी ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 16 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 17 January 2026

Panchang 17 January 2026

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

Panchang 17 January 2026:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१३

☀ सूर्यास्त – १८:१५

🌞 चंद्रोदय – ३०:४९

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०१ ते ०७:१३

⭐ सायं संध्या – १८:१५ ते १९:२७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:०२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१५ ते २०:५०

⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०९

⭐ राहु काळ – ०९:५८ ते ११:२१

⭐ यमघंट काळ – १४:०६ ते १५:२९

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.