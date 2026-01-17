Panchang 17 January 2026: आजच्या दिवशी ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 17 January 2026:*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:१३☀ सूर्यास्त – १८:१५🌞 चंद्रोदय – ३०:४९⭐ प्रात: संध्या – ०६:०१ ते ०७:१३⭐ सायं संध्या – १८:१५ ते १९:२७⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:०२⭐ प्रदोषकाळ – १८:१५ ते २०:५०⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०९⭐ राहु काळ – ०९:५८ ते ११:२१⭐ यमघंट काळ – १४:०६ ते १५:२९.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १४:०६ ते १५:२९ 💰💵अमृत मुहूर्त– १५:२९ ते १६:५२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३४ ते १५:१८🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २४:११ पर्यंत नंतर पाताळी🕉 शिववास – २४:११ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – पौषपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – चतुर्दशी (२४:११ नं.) अमावस्यावार – शनिवारनक्षत्र – मूळ (०८:२४ नं.) पूर्वाषाढायोग – व्याघात (२१:१९ नं.) हर्षणकरण – भद्रा (११:२७ नं.) शकुनीचंद्र रास – धनुसूर्य रास – मकरगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – भद्रा ११.२७ प.✅👉 विशेष- दैनंदिन जीवनात देवपूजा, शास्त्र, ज्योतिष, वास्तू इ. विषयी आपल्या मनात अनेक शंका उत्पन्न होतात. प्रस्तुत मालिकेच्या माध्यमातून अशा प्रश्नांना शास्त्राधारित उत्तरे देत आहेत देशपांडे पंचांगकर्ते श्री. गौरव देशपांडे. बघा संपूर्ण व्हिडिओ खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/owhFskzVY2g?si=2hN-htpjNID25t1W👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्दशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – निळे/काळे🛁 स्नान विशेष – काळे तिल किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस नीलमणि, काळे उडीद, तेल, तिळ, कुळिथ, लोखंड दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – उडीद, स्त्रीसंग, तैलाभ्यंग, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मिथुन , कर्क , तुळ , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.