Panchang 17 March 2026: आजच्या दिवशी ऋणमोचक मंगळ स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा
Panchang 17 March 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*
☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार
☀ सूर्योदय – ०६:४५
☀ सूर्यास्त – १८:४१
🌞 चंद्रोदय – ३०:०२
⭐ प्रात: संध्या – ०५:३३ ते ०६:४५
⭐ सायं संध्या – १८:४१ ते १९:५३
⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:१७
⭐ प्रदोषकाळ – १८:४१ ते २१:०५
⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०७
⭐ राहु काळ – १५:४२ ते १७:११
⭐ यमघंट काळ – ०९:४४ ते ११:१३