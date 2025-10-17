संस्कृती

Panchang 17 October 2025: आजच्या दिवशी 'शुं शुक्राय नमः' या मंत्राचा जप करावा

Panchang 17 October 2025: आजच्या दिवशी ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 17 October 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३२

☀ सूर्यास्त – १८:०६

🌞 चंद्रोदय – २७:४४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२० ते ०६:३२

⭐ सायं संध्या – १८:०६ ते १९:१८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२८ ते १५:४७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०६ ते २०:३५

⭐ निशीथ काळ – २३:५४ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १०:५२ ते १२:१९

⭐ यमघंट काळ – १५:१२ ते १६:३९

