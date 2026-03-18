Panchang 18 March 2026: आजच्या दिवशी विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 18 March 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 18 March 2026:

Panchang 18 March 2026:

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४४

☀ सूर्यास्त – १८:४२

🌞 चंद्रोदय – ३०:३९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३२ ते ०६:४४

⭐ सायं संध्या – १८:४२ ते १९:५४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४२ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०७

⭐ राहु काळ – १२:४३ ते १४:१२

⭐ यमघंट काळ – ०८:१३ ते ०९:४३

