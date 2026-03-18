Panchang 18 March 2026: आजच्या दिवशी विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:४४☀ सूर्यास्त – १८:४२🌞 चंद्रोदय – ३०:३९⭐ प्रात: संध्या – ०५:३२ ते ०६:४४⭐ सायं संध्या – १८:४२ ते १९:५४⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४२ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०७⭐ राहु काळ – १२:४३ ते १४:१२⭐ यमघंट काळ – ०८:१३ ते ०९:४३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:४४ ते ०८:१३ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०८:१३ ते ०९:४३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४२ ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:४३ ते ०९:५५ | १२:१९ ते १२:४३ | १४:१२ ते १४:४२ | १६:१८ ते १७:५४ | २०:१८ ते २२:४२⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:४४ ते ०८:१९ | ०९:५५ ते १२:१९ | १४:४२ ते १६:१८ | १७:५४ ते २०:१८ | २२:४२ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०६:०६ ते १२:०८ | ओहोटी: १२:०८ ते १८:१४ | भरती: १८:१४ ते ००:३१ पुढील दिवस | ओहोटी: ००:३१ पुढील दिवस ते ०६:४३ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ) ०८:३८ नं. केतु (अशुभ) २९:४५ नं. सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी ०७:२७ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉 शिववास – ०७:२७ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – फाल्गुनपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – चतुर्दशी (०७:२७ नं.) अमावस्यावार – बुधवारनक्षत्र – पूर्वाभाद्रपदा (२९:४५ नं.) उत्तराभाद्रपदायोग – शुभ (२८:१७ नं.) शुक्लकरण – शकुनी (०७:२७ नं.) चतुष्पादचंद्र रास – कुंभ (२३:४६ नं. मीन)सूर्य रास – मीनगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – दर्श-स्नानदानासाठी अमावास्या, सर्वेषाम्अन्वाधानं, वैश्वदेव: पिण्डपितृयज्ञ:,🌞सूर्याचा उ.भाद्रपदा नक्षत्र प्रवेश स.०८.३८, पिशाचचतुर्दशी(या दिवशी शिवसान्निध्यात स्नान केल्याने व विशेषत: गंगास्नानाने पिशाचत्व प्राप्त होत नाहेी), केदारनाथ दर्शन,मन्वादि(अपराण्हे), छत्रपती संभाजीमहाराज पुण्यतिथी, नाना फडणीस पुण्यतिथि✅विशेष👉इंटरनेटच्या माध्यमातून माहितीचा अखंड ओघ सुरु असतो. ही माहिती शास्त्राधारित आहे किंवा नाही याची शहानिशा होणे गरजेचे असते. ज्योतिषशास्त्राविषयीही जनमानसात अनेक मत-मतांतरे आढळतात. त्यातून अधिकृत माहिती कशी शोधावी? खरा ज्योतिषी कसा ओखावा? याविषयी जाणून घेणार आहोत सदर मुलाखतीमधून.त्याचबरोबर ज्योतिष आणि आरोग्ययांच्यातील संबंध कोणता? कर्मकांड म्हणजे काय? पत्रिका पाहूनही लग्ने मोडण्यामागचे कारण काय? अशा विविध प्रश्नांची सखोल उत्तरे देत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtu.be/oAYIvRnJYPA?si=_hQ2r6OIPMUmfKxI👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अमावस्या श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण व गंगाजल पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि 'बुं बुधाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – उडीद, स्त्रीसंग, तैलाभ्यंग, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , सिंह , कन्या , धनु , कुंभ — या राशींना २३:४६ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , मिथुन , कन्या , तुळ , मकर , मीन — या राशींना २३:४६ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.