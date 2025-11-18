संस्कृती

Panchang 18 November 2025: आजच्या दिवशी गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 18 November 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 18 November 2025

Panchang 18 November 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४६

☀ सूर्यास्त – १७:५२

🌞 चंद्रोदय – २९:४७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३४ ते ०६:४६

⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२५ ते १५:३८

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२६

⭐ निशीथ काळ – २३:५३ ते ००:४४

⭐ राहु काळ – १५:०५ ते १६:२८

⭐ यमघंट काळ – ०९:३२ ते १०:५५

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com