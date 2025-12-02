Panchang 2 December 2025: आजच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

आजच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व 'अं अंगारकाय नमः' या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५५

☀ सूर्यास्त – १७:५२

🌞 चंद्रोदय – १५:२९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४३ ते ०६:५५

⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२९ ते १५:४१

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२९

⭐ निशीथ काळ – २३:५७ ते ००:५०

⭐ राहु काळ – १५:०८ ते १६:३०

⭐ यमघंट काळ – ०९:३९ ते ११:०१

