Panchang 2 September: आजच्या दिवशी तीळ किंवा आवळकाठी पाण्यात टाकून स्नान करावे

What is the shubh muhurat on 2 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 2 September:
Panchang 2 September:Sakal
गौरव देशपांडे
Updated on
Summary

२ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या पंचांगानुसार, आजच्या दिवशी तीळ किंवा आवळकाठी पाण्यात टाकून स्नान करावे.

शुभ मुहूर्तांमध्ये लाभ मुहूर्त ११:०० ते १२:३३, अमृत मुहूर्त १२:३३ ते १४:०५, आणि विजय मुहूर्त १४:३६ ते १५:२५ आहे.

गणेश सहस्त्रनाम पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ मंत्राचा जप करावा.

What is the shubh muhurat on 2 September 2025 : *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२३

☀ सूर्यास्त – १८:४३

🌞 चंद्रोदय – १४:४८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३

⭐ सायं संध्या – १८:४३ ते १९:५५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:१५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४३ ते २१:०३

⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५६

⭐ राहु काळ – १५:३८ ते १७:१०

⭐ यमघंट काळ – ०९:२८ ते ११:००

