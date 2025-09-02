Panchang 2 September: आजच्या दिवशी तीळ किंवा आवळकाठी पाण्यात टाकून स्नान करावे

२ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या पंचांगानुसार, आजच्या दिवशी तीळ किंवा आवळकाठी पाण्यात टाकून स्नान करावे. शुभ मुहूर्तांमध्ये लाभ मुहूर्त ११:०० ते १२:३३, अमृत मुहूर्त १२:३३ ते १४:०५, आणि विजय मुहूर्त १४:३६ ते १५:२५ आहे. गणेश सहस्त्रनाम पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ मंत्राचा जप करावा..What is the shubh muhurat on 2 September 2025 : *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२३☀ सूर्यास्त – १८:४३🌞 चंद्रोदय – १४:४८⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३⭐ सायं संध्या – १८:४३ ते १९:५५⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:१५⭐ प्रदोषकाळ – १८:४३ ते २१:०३⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५६⭐ राहु काळ – १५:३८ ते १७:१०⭐ यमघंट काळ – ०९:२८ ते ११:०० .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ११:०० ते १२:३३ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३३ ते १४:०५ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३६ ते १५:२५🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी🕉 शिववास – सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – भाद्रपदपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – दशमी (२५:१३ नं.)एकादशीवार – मंगळवारनक्षत्र – मूळ (१९:२२ नं.)पूर्वाषाढायोग – प्रीति (१४:२१ नं.)आयुष्मानकरण – तैतिल (१२:४३ नं.) गरजचंद्र रास – धनुसूर्य रास – सिंहगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – ज्येष्ठागौरी विसर्जन (सायं.०७.२२ प.), दोरकबंधन, श्री अंगारक(मंगळ) जयंती, दशावतारव्रत, सुगंधदशमी (जैन), रामकृष्णपरमहंस पुण्यतिथी, रवियोग(अहोरात्र)🔴👉 विशेष- चंद्रग्रहणाचे परिणाम निसर्गावर व विविध राशीच्या माणसांवर वेगवेगळ्या प्रकारे होत असतात असे प्राचीन ज्योतिषशास्त्र सांगते. येत्या ७ सप्टेंबर रोजी अशाच प्रकारे खग्रास चंद्रग्रहण पाहावयास मिळणार आहे. 👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश सहस्त्रनाम पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस मसुर, गूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.