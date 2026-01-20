Panchang 20 January 2026: आजच्या दिवशी गणेश कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 19 January 2026: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:१३☀ सूर्यास्त – १८:१७🌞 चंद्रोदय – ०८:१६⭐ प्रात: संध्या – ०६:०१ ते ०७:१३⭐ सायं संध्या – १८:१७ ते १९:२९⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:०४⭐ प्रदोषकाळ – १८:१७ ते २०:५२⭐ निशीथ काळ – ००:१९ ते ०१:१०⭐ राहु काळ – १५:३१ ते १६:५४⭐ यमघंट काळ – ०९:५९ ते ११:२२.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ११:२२ ते १२:४५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:४५ ते १४:०८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३५ ते १५:१९🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी २६:२६ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉 शिववास – २६:२६ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – माघपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – द्वितीया (२६:२६ नं.) तृतीयावार – मंगळवारनक्षत्र – श्रवण (१२:५३ नं.) धनिष्ठायोग – सिद्धि (१९:४३ नं.) व्यतीपातकरण – बालव (१४:१४ नं.) कौलवचंद्र रास – मकर (२५:१७ नं. कुंभ)सूर्य रास – मकरगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – चंद्रदर्शन मु.३०, समसंज्ञक, उत्तरशृंगं(सुभिक्षकरं), चंद्रास्त:१९.४८, धर्मनाथ बीज, पंचक प्रारंभ २५.१७, द्विपुष्करयोग १२.५३ ते २६.२६✅👉 विशेष- माघ महिन्याचे बारा राशींचे राशिभविष्य उपायांसह ऐका पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून खालील youtube लिंक द्वारे.https://youtu.be/-_D_B9mivzI?si=Rw5l4dLmNGxKrYw8👉 शुभाशुभ दिवस - १९:४३ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वितीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – डोरली🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना २५:१७ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.