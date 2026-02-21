संस्कृती

Panchang 21 February 2026: आजच्या दिवशी गणेश कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०२

☀ सूर्यास्त – १८:३४

🌞 चंद्रोदय – ०९:२१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५० ते ०७:०२

⭐ सायं संध्या – १८:३४ ते १९:४६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३४ ते २१:०३

⭐ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१२

⭐ राहु काळ – ०९:५५ ते ११:२१

⭐ यमघंट काळ – १४:१४ ते १५:४१

