Panchang 21 February 2026: आजच्या दिवशी गणेश कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०२☀ सूर्यास्त – १८:३४🌞 चंद्रोदय – ०९:२१⭐ प्रात: संध्या – ०५:५० ते ०७:०२⭐ सायं संध्या – १८:३४ ते १९:४६⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१५⭐ प्रदोषकाळ – १८:३४ ते २१:०३⭐ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१२⭐ राहु काळ – ०९:५५ ते ११:२१⭐ यमघंट काळ – १४:१४ ते १५:४१ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १४:१४ ते १५:४१ 💰💵अमृत मुहूर्त– १५:४१ ते १७:०७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४३ ते १५:२९🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर १४:०४ पर्यंत नंतर आकाशात🕉 शिववास – १४:०४ पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – फाल्गुनपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – चतुर्थी (१४:०४ नं.) पंचमीवार – शनिवारनक्षत्र – रेवती (२०:०१ नं.) अश्विनीयोग – शुभ (१६:३९ नं.) शुक्लकरण – भद्रा (१४:०४ नं.) बवचंद्र रास – मीन (२०:०१ नं. मेष)सूर्य रास – कुंभगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – भद्रा १४.०४ प., सिद्धिदा वैनायकी गणेश चतुर्थी, विघ्नहर चतुर्थीव्रत, मनोरथ चतुर्थीव्रत, पुत्रगणपतीव्रत, तिलचतुर्थीव्रत, पंचक समाप्ती २०.०१, पंचमी श्राद्ध, रवियोग-दग्ध २०.०१ प.✅विशेष👉भूत, प्रेत, पिशाच ह्या गोष्टींविषयी अनादी काळापासून माणसाच्या मनात भीतीयुक्त कुतूहल जागृत आहे. ह्या संकल्पनांमध्ये कितपत तथ्य आहे, त्या खरोखर अस्तित्वात आहेत का? असे प्रश्न प्रत्येकाला पडतात.एकीकडे विज्ञानवादीही ह्या संदर्भात विविध सिद्धांत मांडून ह्याविषयी संशोधन करताना दिसतात. ह्या सगळ्याचा माणसाच्या कर्माशी कसा संबंध असतो आणि अशा गोष्टींपासून सावध राहण्यासाठी कोणते उपाय शास्त्रात सांगितले आहेत, ह्याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊ या पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून👉 शुभाशुभ दिवस - १४:०४ नं. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - पंचमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – निळे/काळे🛁 स्नान विशेष – काळे तिल किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश कवच स्तोत्राचे पठण व 'शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस नीलमणि, काळे उडीद, तेल, तिळ, कुळिथ, लोखंड दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – क्षौर, मुळा🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना २०:०१ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना २०:०१ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे .