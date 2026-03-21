Panchang 21 March 2026: शनि वज्रपंजर कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 21 March 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४२

☀ सूर्यास्त – १८:४२

🌞 चंद्रोदय – ०७:५८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३० ते ०६:४२

⭐ सायं संध्या – १८:४२ ते १९:५४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४२ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०६

⭐ राहु काळ – ०९:४२ ते ११:१२

⭐ यमघंट काळ – १४:१२ ते १५:४२

