Panchang 23 August 2025: आजचा दिवस सर्व कामांसाठी प्रतिकूल दिवस

What is the shubh muhurat on 22 August 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
What is the shubh muhurat on 22 August 2025
What is the shubh muhurat on 22 August 2025 Sakal
गौरव देशपांडे
Updated on

☀ सूर्योदय – ०६:२१

🌇 सूर्यास्त – १८:५३

🌙 चंद्रोदय – ३०:१०

🕰 महत्त्वाचे काल

🌅 प्रातःसंध्या – ०५:०९ ते ०६:२१

🌆 सायंसंध्या – १८:५३ ते २०:०५

🏞 अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:२३

🌌 प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:०८

🌙 निशीथकाळ – ००:१३ ते ०१:०१

⏳ राहुकाळ – ११:०३ ते १२:३७

⏳ यमघंटकाळ – १५:४५ ते १७:२२

💰 शुभ मुहूर्त

💎 लाभ – ०७:५५ ते ०९:२९

💎 अमृत – ०९:२९ ते ११:०३

⚔ विजय – १४:४२ ते १५:३२

🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)

🕉 शिववास – स्मशानात(काम्य शिवपासनेसाठी अशुभ दिवस आहे)

