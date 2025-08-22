Panchang 23 August 2025: आजचा दिवस सर्व कामांसाठी प्रतिकूल दिवस

☀ सूर्योदय – ०६:२१🌇 सूर्यास्त – १८:५३🌙 चंद्रोदय – ३०:१० 🕰 महत्त्वाचे काल🌅 प्रातःसंध्या – ०५:०९ ते ०६:२१🌆 सायंसंध्या – १८:५३ ते २०:०५🏞 अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:२३🌌 प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:०८🌙 निशीथकाळ – ००:१३ ते ०१:०१ ⏳ राहुकाळ – ११:०३ ते १२:३७⏳ यमघंटकाळ – १५:४५ ते १७:२२ 💰 शुभ मुहूर्त💎 लाभ – ०७:५५ ते ०९:२९💎 अमृत – ०९:२९ ते ११:०३⚔ विजय – १४:४२ ते १५:३२ 🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)🕉 शिववास – स्मशानात(काम्य शिवपासनेसाठी अशुभ दिवस आहे) .📜 पंचांग तपशीलशालिवाहन शके -१९४७संवत्सर - विश्वावसुअयन - दक्षिणायनऋतु - वर्षा(सौर)मास - श्रावणपक्ष - कृष्णतिथी – चतुर्दशी (११:४० नं. अमावस्या)वार – शुक्रवारनक्षत्र – आश्लेषा (२४:०७ नं. मघा)योग – वरीयान (१४:२१ नं. परिघ)करण – शकुनी (११:४० नं. चतुष्पाद)चंद्र रास – कर्क(२४:०७ नं.सिंह)सूर्य रास – कर्कगुरु रास – वृषभआजचे वस्त्र – पांढरे.👉सर्व कामांसाठी प्रतिकूल दिवस आहे.🛁 स्नान विशेष – पाण्यात बडीशोप टाकून स्नान करावे.🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – उडीद, स्त्रीसंग, तैलाभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस प्रवास करताना सातू भक्षण करून निघावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ, कर्क, कन्या, तूळ, मकर, कुंभ या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे. 📌 दिनविशेष – दर्श अमावास्या, पिठोरी अमावास्या व्रत(प्रदोषव्यापिनि), कुशग्रहणी अमावास्या, जिवतीपूजन, सर्वेषाम् अन्वाधानं, वैश्वदेव: पिण्डपितृयज्ञ:, अघोरचतुर्दशी (प्रदोषव्यापिनि), प. पू. श्रीरामकृष्ण क्षीरसागर महाराज पुण्यतिथि (अहमदनगर), मृत्यु २४.०७ प. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.