Panchang 22 December 2025: आजच्या दिवशी शिवकवच स्तोत्राचे पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०५☀ सूर्यास्त – १७:५९🌞 चंद्रोदय – ०८:५२⭐ प्रात: संध्या – ०५:५३ ते ०७:०५⭐ सायं संध्या – १७:५९ ते १९:११⭐ अपराण्हकाळ – १३:३७ ते १५:४८⭐ प्रदोषकाळ – १७:५९ ते २०:३६⭐ निशीथ काळ – ००:०५ ते ००:५८⭐ राहु काळ – ०८:२६ ते ०९:४८⭐ यमघंट काळ – ११:१० ते १२:३२ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:१५ ते १६:३७ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:०५ ते ०८:२६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२१ ते १५:०४🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ) २८:०६ नं. बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात ०९:४६ पर्यंत नंतर पाताळी🕉 शिववास – ०९:४६ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – पौषपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – द्वितीया (०९:४६ नं.) तृतीयावार – सोमवारनक्षत्र – उत्तराषाढा (२८:०६ नं.) श्रवणयोग – ध्रुव (१५:३२ नं.) व्याघातकरण – कौलव (०९:४६ नं.) तैतिलचंद्र रास – धनु (०९:०५ नं. मकर)सूर्य रास – धनुगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – आरोग्यव्रत, बालेंदुपूजन,प.प.श्रीनृसिंहसरस्वतीमहाराज जयंती (गाणगापूर, नृसिंहवाडी, कारंजा), रवियोग-सर्वार्थसिद्धियोग २८.०६ नं., मृत्यु २८.०६ प., मु.रज्जब ७ हिजरी सन १४४७✅👉विशेष - मराठी महिन्यानुसार विशिष्ट काळामध्ये कोणत्या राशींना विशेष लाभदायक परिस्थिती दिसून येईल, तसेच कोणत्या राशींसाठी येणारा पौष महिना काहीसा कष्टदायक असेल, ह्याचा अंदाज आधीच लावता आल्यास त्या दृष्टीने कामांची योजना करणे सोपे होते. ह्याच दृष्टीने दर महिन्याप्रमाणे घेऊन येत आहोत पौष महिन्याचे राशिभविष्य.२१ डिसेंबर २०२५ ते १८ जानेवारी २०२६ ह्या काळात कोणत्या राशीच्या व्यक्तींनी कोणती उपासना करावी हे जाणून घेऊया पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे ह्यांच्याकडून खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/Gk2y5Mbz69M?si=1KOyZZ4yCSKc-E_g👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिवकवच स्तोत्राचे पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – डोरली🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना ०९:०५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना ०९:०५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.