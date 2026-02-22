Panchang 22 February 2026: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!* धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार सूर्योदय – ०७:०२ सूर्यास्त – १८:३४ चंद्रोदय – १०:०२ प्रात: संध्या – ०५:५० ते ०७:०२ सायं संध्या – १८:३४ ते १९:४६ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१५ प्रदोषकाळ – १८:३४ ते २१:०३ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१२ राहु काळ – १७:०७ ते १८:३४ यमघंट काळ – १२:४८ ते १४:१४ लाभदायक---- लाभ मुहूर्त– ०९:५५ ते ११:२१ अमृत मुहूर्त– ११:२१ ते १२:४८ विजय मुहूर्त— १४:४३ ते १५:२९ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:०२ ते ०७:४८ | ०८:३४ ते ११:३८ | २०:१३ ते २१:५३ | २३:३२ ते २४:०० कार्यनाशक वेळा – ०७:४८ ते ०८:३४ | ११:३८ ते १७:४७ | १८:३४ ते २०:१३ | २१:५३ ते २३:३२ ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ) अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर) शिववास – १२:०५ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे

