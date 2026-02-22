Panchang 22 February 2026: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 22 February 2026:*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!* धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार सूर्योदय – ०७:०२ सूर्यास्त – १८:३४ चंद्रोदय – १०:०२ प्रात: संध्या – ०५:५० ते ०७:०२ सायं संध्या – १८:३४ ते १९:४६ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१५ प्रदोषकाळ – १८:३४ ते २१:०३ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१२ राहु काळ – १७:०७ ते १८:३४ यमघंट काळ – १२:४८ ते १४:१४ लाभदायक---- लाभ मुहूर्त– ०९:५५ ते ११:२१ अमृत मुहूर्त– ११:२१ ते १२:४८ विजय मुहूर्त— १४:४३ ते १५:२९ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:०२ ते ०७:४८ | ०८:३४ ते ११:३८ | २०:१३ ते २१:५३ | २३:३२ ते २४:०० कार्यनाशक वेळा – ०७:४८ ते ०८:३४ | ११:३८ ते १७:४७ | १८:३४ ते २०:१३ | २१:५३ ते २३:३२ ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ) अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर) शिववास – १२:०५ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे .शालिवाहन शक १९४७ संवत्सर विश्वावसु अयन – उत्तरायण ऋतु – शिशिर मास – फाल्गुन पक्ष - शुक्ल पक्ष तिथी – पंचमी (१२:०५ नं.) षष्ठी वार – रविवार नक्षत्र – अश्विनी (१८:३७ नं.) भरणी योग – शुक्ल (१३:४९ नं.) ब्रह्मा करण – बालव (१२:०५ नं.) कौलव चंद्र रास – मेष सूर्य रास – कुंभ गुरु रास – मिथुन दिनविशेष – श्री दत्तमहाराज समाधीकाल (आष्टा), योगीश्वर याज्ञवल्क्य जयंती, षष्ठी श्राद्ध, रवियोग १८.३७ नं., सर्वार्थसिद्धियोग १८.३७ प.नं. दग्ध विशेष फाल्गुन महिन्याचे चंद्रराशीनुसार अचूक राशीभविष्य जाणून घ्या खालील लिंक वर-.https://youtu.be/F03grm2sZS0?si=526lPaYp29T59Zi5 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस श्राद्ध तिथी - षष्ठी श्राद्ध आजचे वस्त्र – केशरी स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे. उपासना – आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा. दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे तिथीनुसार वर्ज्य – बिल्वपत्र किंवा बेलफळ खावू नये, स्त्रीसंग दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे. चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.