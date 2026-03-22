संस्कृती

Panchang 22 March 2026: आजच्या दिवशी गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 22 March 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४१

☀ सूर्यास्त – १८:४३

🌞 चंद्रोदय – ०८:४३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२९ ते ०६:४१

⭐ सायं संध्या – १८:४३ ते १९:५५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४३ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०५

⭐ राहु काळ – १७:१२ ते १८:४३

⭐ यमघंट काळ – १२:४२ ते १४:१२

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

