Panchang 23 February 2026: आजच्या दिवशी शिव कवच स्तोत्राचे पठण आणि 'सों सोमाय नमः' या मंत्राचा जप करावा

Panchang 23 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 23 February 2026:

Panchang 23 February 2026:

सकाळ वृत्तसेवा
Panchang 23 February 2026:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०१

☀ सूर्यास्त – १८:३५

🌞 चंद्रोदय – १०:४७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४९ ते ०७:०१

⭐ सायं संध्या – १८:३५ ते १९:४७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३५ ते २१:०४

⭐ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१२

⭐ राहु काळ – ०८:२७ ते ०९:५४

⭐ यमघंट काळ – ११:२१ ते १२:४८

