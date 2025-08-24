Panchang 24 August 2025: आजच्या दिवशी पाण्यात केशर टाकून स्नान करावे

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२१☀ सूर्यास्त – १८:५१🌞 चंद्रोदय – ०७:०४⭐ प्रात: संध्या – ०५:०९ ते ०६:२१⭐ सायं संध्या – १८:५१ ते २०:०३⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:२१⭐ प्रदोषकाळ – १८:५१ ते २१:०९⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ००:५९⭐ राहु काळ – १७:१७ ते १८:५१⭐ યमघंट काळ – १२:३७ ते १४:११.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२८ ते ११:०२ 💰💵अमृत मुहूर्त– ११:०२ ते १२:३६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४१ ते १५:३१🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – श्मशानात(काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे)शालिवाहन शके १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – भाद्रपदतिथी – प्रतिपदा (११:५९ नं. द्वितीया)वार – रविवारनक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी (२६:१९ नं. उत्तराफाल्गुनी)योग – शिव (१२:३७ नं.सिद्ध)करण – बव (११:५९ नं.बालव)चंद्र रास – सिंहसूर्य रास – सिंहगुरु रास – मिथुन.👉 श्राद्ध तिथी- द्वितीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी/पांढरे🛁 स्नान विशेष – पाण्यात केशर टाकून स्नान करावे.🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – कोहळा, अभ्यंगस्नान, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय –दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्याने पश्चिमेला प्रवास करताना गाईचे तूप भक्षण करावे👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.विशेष:– चंद्रदर्शन मु.३०, समसंंज्ञक, उत्तरशृंगं(सुभिक्षकरं), चंद्रास्त:१९.४२, श्रीविश्वकर्मापूजा, महत्तम व्रत, मौन व्रतारंभ, भाद्रपदात दहि सेवन वर्ज्य करावे (दधिभाद्रपदेत्यजेत्।), श्रीगणेशनवरात्रारंभ, सर्वार्थसिद्धियोग-त्रिपुष्करयोग २६.१९ नं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.