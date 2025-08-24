संस्कृती

Panchang 24 August 2025: आजच्या दिवशी पाण्यात केशर टाकून स्नान करावे

What is the shubh muhurat on 24 August 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 24 August 2025:
Panchang 24 August 2025: Sakal
गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२१

☀ सूर्यास्त – १८:५१

🌞 चंद्रोदय – ०७:०४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०९ ते ०६:२१

⭐ सायं संध्या – १८:५१ ते २०:०३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:२१

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५१ ते २१:०९

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – १७:१७ ते १८:५१

⭐ યमघंट काळ – १२:३७ ते १४:११

