Panchang 24 February 2026: आजच्या दिवशी गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०१☀ सूर्यास्त – १८:३५🌞 चंद्रोदय – ११:३८⭐ प्रात: संध्या – ०५:४९ ते ०७:०१⭐ सायं संध्या – १८:३५ ते १९:४७⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१६⭐ प्रदोषकाळ – १८:३५ ते २१:०४⭐ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१२⭐ राहु काळ – १५:४१ ते १७:०८⭐ यमघंट काळ – ०९:५४ ते ११:२१.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ११:२१ ते १२:४८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:४८ ते १४:१४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४३ ते १५:२९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:१९ ते ०९:५४ | ११:२१ ते ११:३८ | १३:५७ ते १४:४३ | १७:०८ ते २१:०४ | २१:५३ ते २२:४३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:०१ ते ०९:१९ | ११:३८ ते १३:५७ | १४:४३ ते १६:१६ | २१:०४ ते २१:५३ | २२:४३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ११:४१ ते १८:३४ | ओहोटी: १८:३४ ते ०१:३० पुढील दिवस | भरती: ०१:३० पुढील दिवस ते ०७:०५ पुढील दिवस | ओहोटी: ०७:०५ पुढील दिवस ते १२:३९ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – ०७:१७ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – फाल्गुनपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – सप्तमी (०७:१७ नं.) अष्टमीवार – मंगळवारनक्षत्र – कृत्तिका (१५:०९ नं.) रोहिणीयोग – ऐंद्र (०७:३१ नं.) वैधृतिकरण – वणीज (०७:१७ नं.) भद्राचंद्र रास – वृषभसूर्य रास – कुंभगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा ०७.१७ ते १७.५९, दुर्गाष्टमी, अर्कपुटसप्तमीव्रत, त्रिवर्गेष्टदासप्तमीव्रत, कामदा सप्तमी, ललितकांतीदेवीव्रत, लक्ष्मीपूजन, सीतापूजन, होलाष्टकारम्भः (विपाशेरावतीतीरे शुतुद्याश्च त्रिपुष्करे| विवाहदिशुभे नेष्टं होलिकाप्राग्दिनाष्टकम्॥), सर्वार्थसिद्धियोग १५.०९ प., त्रिपुष्करयोग ०७.१७ प.✅विशेष👉 फाल्गुन महिन्याचे चंद्रराशीनुसार अचूक राशीभविष्य जाणून घ्या खालील लिंक वर-https://youtu.be/F03grm2sZS0?si=526lPaYp29T59Zi5👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि 'अं अंगारकाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.