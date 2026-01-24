संस्कृती

Panchang 24 January 2026: आजच्या दिवशी शनि वज्रपंजर कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 24 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 24 January 2026:

Panchang 24 January 2026:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

Panchang 24 January 2026:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१३

☀ सूर्यास्त – १८:१९

🌞 चंद्रोदय – १०:४२

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०१ ते ०७:१३

⭐ सायं संध्या – १८:१९ ते १९:३१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:०५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१९ ते २०:५३

⭐ निशीथ काळ – ००:२० ते ०१:११

⭐ राहु काळ – ०९:५९ ते ११:२२

⭐ यमघंट काळ – १४:०९ ते १५:३२

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.