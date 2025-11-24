संस्कृती

Panchang 24 November 2025: आजच्या दिवशी ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 24 November 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 24 November 2025:

Panchang 24 November 2025:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

Panchang 24 November 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५०

☀ सूर्यास्त – १७:५२

🌞 चंद्रोदय – १०:०८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३८ ते ०६:५०

⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२७ ते १५:३९

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२७

⭐ निशीथ काळ – २३:५५ ते ००:४६

⭐ राहु काळ – ०८:१२ ते ०९:३५

⭐ यमघंट काळ – १०:५८ ते १२:२१

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com