Panchang 25 August 2025: आजच्या दिवशी पाण्यात शंखोदक टाकून स्नान करावे

What is the shubh muhurat on 25 August 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२२☀ सूर्यास्त – १८:५०🌞 चंद्रोदय – ०७:५५⭐ प्रात: संध्या – ०५:१० ते ०६:२२⭐ सायं संध्या – १८:५० ते २०:०२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२०⭐ प्रदोषकाळ – १८:५० ते २१:०८⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ००:५९⭐ राहु काळ – ०७:५५ ते ०९:२९⭐ યमघंट काळ – ११:०२ ते १२:३६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:४३ ते १७:१६ 💰💵अमृत मुहूर्त– १७:१६ ते १८:५० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४० ते १५:३०🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर नाही🕉 शिववास –१२:५४ प. गौरीसन्निध(काम्य शिवोपासनेसाठी १२:५४ प. शुभ दिवस)शालिवाहन शके १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु - वर्षामास – भाद्रपदपक्ष- शुक्लतिथी – द्वितीया (१२:५४ नं. तृतीया)वार – सोमवारनक्षत्र – उत्तराफाल्गुनी (०४:०६ नं. हस्त)योग – सिद्ध (१२:२० नं. साध्य)करण – कौलव (१२:५४ नं. तैतिल)चंद्र रास – सिंह(०८:४३ नं. कन्या)सूर्य रास – सिंहगुरु रास – मिथुन.👉 श्राद्ध तिथी- तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – पाण्यात शंखोदक टाकून स्नान करावे.🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – डोरली🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्वेला प्रवास करताना दूध प्राशन करावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ या राशींना स.०८:४३ प. चंद्रबोळ अनुकूल आहे.दिनविशेष:– वराहजयंती(अपराण्हे), तृतीया श्राद्ध, रवियोग २८.०६ नं., मु.रविउल्लवल मासारंभ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.