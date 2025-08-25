Panchang 25 August 2025: आजच्या दिवशी पाण्यात शंखोदक टाकून स्नान करावे

संस्कृती

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२२

☀ सूर्यास्त – १८:५०

🌞 चंद्रोदय – ०७:५५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१० ते ०६:२२

⭐ सायं संध्या – १८:५० ते २०:०२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५० ते २१:०८

⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – ०७:५५ ते ०९:२९

⭐ યमघंट काळ – ११:०२ ते १२:३६

