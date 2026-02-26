Panchang 26 February 2026: दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्राचे पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

सकाळ वृत्तसेवा
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:००

☀ सूर्यास्त – १८:३६

🌞 चंद्रोदय – १३:३८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४८ ते ०७:००

⭐ सायं संध्या – १८:३६ ते १९:४८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३६ ते २१:०४

⭐ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१२

⭐ राहु काळ – १४:१५ ते १५:४२

⭐ यमघंट काळ – ०७:०० ते ०८:२७

