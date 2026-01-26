Panchang 26 January 2026: आजच्या दिवशी शिव कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:१२☀ सूर्यास्त – १८:२०🌞 चंद्रोदय – १२:०२⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२⭐ सायं संध्या – १८:२० ते १९:३२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:०६⭐ प्रदोषकाळ – १८:२० ते २०:५४⭐ निशीथ काळ – ००:२० ते ०१:११⭐ राहु काळ – ०८:३५ ते ०९:५९⭐ यमघंट काळ – ११:२२ ते १२:४६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:३३ ते १६:५६ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:१२ ते ०८:३५ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३७ ते १५:२१🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – १८:४४ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – माघपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – अष्टमी (१८:४४ नं.) नवमीवार – सोमवारनक्षत्र – अश्विनी (१०:१५ नं.) भरणीयोग – साध्य (०७:०५ नं.) शुभकरण – भद्रा (०७:५१ नं.) बवचंद्र रास – मेषसूर्य रास – मकरगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – भद्रा ०७.५१ प., दुर्गाष्टमी, भारतीय गणतंत्र दिवस, श्रीचंद्र जयंती, भीष्माष्टमी(मध्यान्हव्यापिनि), ’अत्रभीष्मोद्देशेनसतिलतर्पणंश्राद्धंच कार्यम्’ (माघेमासि सिताष्टम्यां सतिलंभीष्मतर्पणम् | श्राद्धं च ये नरा: कुर्युस्तेस्यु: संततिभागिन: ॥)✅👉भीष्माष्टमी विशेष- https://youtube.com/shorts/g6y-gelNx-A?si=oatpY7Jow2-HnbJz👉 शुभाशुभ दिवस - ०७:५१ नं.शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.