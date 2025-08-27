Panchang 27 August 2025: आजच्या दिवशी गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र व बुं बुधाय नमः या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२२☀ सूर्यास्त – १८:४८🌞 चंद्रोदय – ०९:३३⭐ प्रात: संध्या – ०५:१० ते ०६:२२⭐ सायं संध्या – १८:४८ ते २०:००⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४८ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५८⭐ राहु काळ – १२:३५ ते १४:०८⭐ यमघंट काळ – ०७:५५ ते ०९:२८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:२२ ते ०७:५५ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:५५ ते ०९:२८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३९ ते १५:२९🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात🕉 शिववास – क्रीडेत(काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे)शालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – भाद्रपदपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – चतुर्थी (१५:५० नं.)पंचमीवार – बुधवारनक्षत्र – चित्रा (अहोरात्र)योग – शुभ (१२:३९ नं.) शुक्लकरण – भद्रा (१५:५० नं.) बवचंद्र रास – कन्या(१९:२३ नं.तुळ)सूर्य रास – सिंहगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष — भद्रा १५.५० प., वरद वैनायकी गणेश चतुर्थी, श्रीगणेश जयंती, वरद-शिवाचतुर्थी, सिद्धिविनायक व्रत, पार्थिव गणेश पूजन (स. ११.२० ते दु. ०१.४९)(अस्यां चतुर्थ्यां सगुडान् घृतपाचितान् मोदकान् दशसंख्याकान् गणनाथ प्रतुष्टये ब्राह्मणाय दद्यात् ।), श्रीपाद श्रीवल्लभ जयंती, या दिवशी श्राद्धास तिथी नाही.👉विशेष- गणपती प्राणप्रतिष्ठा व इतर सर्व शंकांचे निरसन.👉 शुभाशुभ दिवस- दु.०३:५० नं. शुभ दिवस आहे.👉 श्राद्ध तिथी- श्राद्धास तिथी नाही👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र व बुं बुधाय नमः या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग यांचे दान करावे.🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – क्षौर, मुळा🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे तीळ भक्षण करून उत्तर दिशेस प्रवास करावा.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन या राशींना सायंकाळी ०७:२३ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.