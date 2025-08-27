संस्कृती

Panchang 27 August 2025: आजच्या दिवशी गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र व बुं बुधाय नमः या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 27 August 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 27 August 2025:
Panchang 27 August 2025: Sakal
गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२२

☀ सूर्यास्त – १८:४८

🌞 चंद्रोदय – ०९:३३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१० ते ०६:२२

⭐ सायं संध्या – १८:४८ ते २०:००

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४८ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५८

⭐ राहु काळ – १२:३५ ते १४:०८

⭐ यमघंट काळ – ०७:५५ ते ०९:२८

