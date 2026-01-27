संस्कृती

Panchang 27 January 2026: आजच्या दिवशी ऋणमोचक मंगळ स्तोत्राचे पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 27 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Sakal

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१३

☀ सूर्यास्त – १८:२१

🌞 चंद्रोदय – १२:४९

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०१ ते ०७:१३

⭐ सायं संध्या – १८:२१ ते १९:३३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:०७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२१ ते २०:५५

⭐ निशीथ काळ – ००:२१ ते ०१:१२

⭐ राहु काळ – १५:३४ ते १६:५७

⭐ यमघंट काळ – १०:०० ते ११:२३

