Panchang 29 August 2025: आजच्या दिवशी देवी कवच पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 29 August 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 29 August 2025:
गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 29 August 2025 :

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२३

☀ सूर्यास्त – १८:४७

🌞 चंद्रोदय – ११:१३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३

⭐ सायं संध्या – १८:४७ ते १९:५९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४७ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५८

⭐ राहु काळ – ११:०२ ते १२:३५

⭐ यमघंट काळ – १५:४१ ते १७:१४

