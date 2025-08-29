Panchang 29 August 2025: आजच्या दिवशी देवी कवच पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 29 August 2025 :*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२३☀ सूर्यास्त – १८:४७🌞 चंद्रोदय – ११:१३⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३⭐ सायं संध्या – १८:४७ ते १९:५९⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४७ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५८⭐ राहु काळ – ११:०२ ते १२:३५⭐ यमघंट काळ – १५:४१ ते १७:१४.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:५६ ते ०९:२९ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:२९ ते ११:०२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३९ ते १५:२८🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात🕉 शिववास – नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – भाद्रपदपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – षष्ठी (१९:२९ नं.) सप्तमीवार – शुक्रवारनक्षत्र – स्वाती (१०:५९ नं.)विशाखायोग – ब्रह्मा (१३:३२ नं.)ऐंद्रकरण – कौलव (०६:३५ नं.) तैतिलचंद्र रास – तुळसूर्य रास – सिंहगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – कार्तिकस्वामी दर्शनाने ब्रह्महत्या पापनाश, सूर्यषष्ठी, सूर्यपूजन, पंचगव्यप्राशन, स्कंदषष्ठी, लोलार्कषष्ठी, रवियोग १०.५९ प. 👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - षष्ठी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –देवी कवच पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ दान करावे.🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – तैलाभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर, कुंभ या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.