संस्कृती

Panchang 29 December 2025: आजच्या दिवशी शिव कवच स्तोत्राचे पठण व‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 29 December 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 29 December 2025:

Panchang 29 December 2025:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०९

☀ सूर्यास्त – १८:०३

🌞 चंद्रोदय – १३:२१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५७ ते ०७:०९

⭐ सायं संध्या – १८:०३ ते १९:१५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४१ ते १५:५२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०३ ते २०:४०

⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – ०८:३० ते ०९:५२

⭐ यमघंट काळ – ११:१४ ते १२:३६

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com