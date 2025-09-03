संस्कृती

Panchang 3 September 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस हिरवे मूग दान करावे

What is the shubh muhurat on 3 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२३

☀ सूर्यास्त – १८:४३

🌞 चंद्रोदय – १५:३९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३

⭐ सायं संध्या – १८:४३ ते १९:५५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:१५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४३ ते २१:०३

⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५६

⭐ राहु काळ – १२:३३ ते १४:०५

⭐ यमघंट काळ – ०७:५५ ते ०९:२८

