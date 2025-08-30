संस्कृती

Panchang 30 August 2025: आजच्या दिवशी ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 30 August 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 30 August 2025:
Panchang 30 August 2025:Sakal
गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२३

☀ सूर्यास्त – १८:४६

🌞 चंद्रोदय – १२:०६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३

⭐ सायं संध्या – १८:४६ ते १९:५८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:१७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४६ ते २१:०५

⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५७

⭐ राहु काळ – ०९:२८ ते ११:०१

⭐ यमघंट काळ – १४:०७ ते १५:४०

Loading content, please wait...
culture
Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com