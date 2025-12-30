Panchang 30 December 2025: आजच्या दिवशी नारायण कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०९☀ सूर्यास्त – १८:०३🌞 चंद्रोदय – १४:०६⭐ प्रात: संध्या – ०५:५७ ते ०७:०९⭐ सायं संध्या – १८:०३ ते १९:१५⭐ अपराण्हकाळ – १३:४१ ते १५:५२⭐ प्रदोषकाळ – १८:०३ ते २०:४०⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १५:१९ ते १६:४१⭐ यमघंट काळ – ०९:५२ ते ११:१४ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ११:१४ ते १२:३६ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३६ ते १३:५७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२५ ते १५:०८🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – ००:५३ पुढील दिवस पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – पौषपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – एकादशी (२४:५३ नं.) द्वादशीवार – मंगळवारनक्षत्र – भरणी (२४:०५ नं.) कृत्तिकायोग – सिद्ध (२१:१८ नं.) साध्यकरण – वणीज (१४:०५ नं.) भद्राचंद्र रास – मेष (२९:३८ नं. वृषभ)सूर्य रास – धनुगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – भद्रा १४.०५ ते २४.५३, पुत्रदा एकादशी(सर्वेषाम्), वैकुंठ एकादशी, रैवतमन्वादि, सोपपदा एकादशी (वेदारंभानध्याय:), तैलंगस्वामी जयंती, पुत्रदायिनीव्रत, रवियोग २४.०५ प.नं. सर्वार्थसिद्धियोग, त्रिपुष्करयोग २४.५३ नं.✅👉 विशेष- हिंदू कालगणना व इंग्रजी कालगणना यातील मूलभूत व महत्त्वाचे फरक जाणून घ्या पंचांगकर्ते व खगोल अभ्यासक श्री गौरव देशपांडे यांच्याकडून खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/wyQjdX-ChTw?si=zl8iRNAVF158Iu0M👉 शुभाशुभ दिवस - १४:०५ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – नारायण कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग, भात🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना २९:३८ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना २९:३८ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.