Panchang 31 December 2025: वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी विष्णुसहस्रनामस्तोत्राचे पठण आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:१०☀ सूर्यास्त – १८:०४🌞 चंद्रोदय – १४:५७⭐ प्रात: संध्या – ०५:५८ ते ०७:१०⭐ सायं संध्या – १८:०४ ते १९:१६⭐ अपराण्हकाळ – १३:४२ ते १५:५३⭐ प्रदोषकाळ – १८:०४ ते २०:४१⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ०१:०३⭐ राहु काळ – १२:३७ ते १३:५८⭐ यमघंट काळ – ०८:३१ ते ०९:५३ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:१० ते ०८:३१ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०८:३१ ते ०९:५३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२६ ते १५:०९🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २२:२१ पर्यंत नंतर पाताळी🕉 शिववास – २२:२१ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – पौषपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – द्वादशी (२२:२१ नं.) त्रयोदशीवार – बुधवारनक्षत्र – कृत्तिका (२२:१५ नं.) रोहिणीयोग – साध्य (१८:०१ नं.) शुभकरण – बव (११:३६ नं.) बालवचंद्र रास – वृषभसूर्य रास – धनुगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – कूर्मद्वादशी व्रत, सर्वार्थसिद्धियोग(अहोरात्र)✅👉 विशेष- हिंदू कालगणना व इंग्रजी कालगणना यातील मूलभूत व महत्त्वाचे फरक जाणून घ्या पंचांगकर्ते व खगोल अभ्यासक श्री गौरव देशपांडे यांच्याकडून खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/wyQjdX-ChTw?si=zl8iRNAVF158Iu0M👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – विष्णुसहस्रनामस्तोत्राचे पठण आणि 'बुं बुधाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.