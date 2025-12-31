संस्कृती

Panchang 31 December 2025: वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी विष्णुसहस्रनामस्तोत्राचे पठण आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 31 December 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१०

☀ सूर्यास्त – १८:०४

🌞 चंद्रोदय – १४:५७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५८ ते ०७:१०

⭐ सायं संध्या – १८:०४ ते १९:१६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४२ ते १५:५३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०४ ते २०:४१

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ०१:०३

⭐ राहु काळ – १२:३७ ते १३:५८

⭐ यमघंट काळ – ०८:३१ ते ०९:५३

