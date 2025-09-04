Panchang 4 September 2025: आजच्या दिवशी दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्र पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 4 September 2025 *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२४☀ सूर्यास्त – १८:४२🌞 चंद्रोदय – १६:२८⭐ प्रात: संध्या – ०५:१२ ते ०६:२४⭐ सायं संध्या – १८:४२ ते १९:५४⭐ अपराण्हकाळ – १३:४६ ते १६:१४⭐ प्रदोषकाळ – १८:४२ ते २१:०२⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५६⭐ राहु काळ – १४:०५ ते १५:३७⭐ यमघंट काळ – ०६:२४ ते ०७:५६♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३३ ते १४:०५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:०५ ते १५:३७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३६ ते १५:२५🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी🕉 शिववास – कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – भाद्रपदपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – द्वादशी (२६:०० नं.) त्रयोदशी वार – गुरुवारनक्षत्र – उत्तराषाढा (२१:३७ नं.)श्रवणयोग – सौभाग्य (१३:१५ नं.)शोभनकरण – बव (१३:५४ नं.) बालवचंद्र रास – मकरसूर्य रास – सिंहगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – हरिवासर स.०७.५२ प. (यानंतर एकादशीचा उपवास सोडावा), वामन जयंती(मध्यान्हे), श्री बुध जयंती, विष्णुपरिवर्तनोत्सव ,शक्रध्वजोत्थापन,वंजुलीव्रत, दधिव्रत समाप्ति, दुग्धव्रतारंभ, कटदानोत्सव👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्र पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद दान करावी🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.