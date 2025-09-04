संस्कृती

Panchang 4 September 2025: आजच्या दिवशी दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्र पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 4 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 4 September 2025:
गौरव देशपांडे
Updated on

What is the shubh muhurat on 4 September 2025

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२४

☀ सूर्यास्त – १८:४२

🌞 चंद्रोदय – १६:२८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१२ ते ०६:२४

⭐ सायं संध्या – १८:४२ ते १९:५४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४६ ते १६:१४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४२ ते २१:०२

⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५६

⭐ राहु काळ – १४:०५ ते १५:३७

⭐ यमघंट काळ – ०६:२४ ते ०७:५६

♦️ लाभदायक----

लाभ मुहूर्त– १२:३३ ते १४:०५ 💰💵

अमृत मुहूर्त– १४:०५ ते १५:३७ 💰💵

👉विजय मुहूर्त— १४:३६ ते १५:२५

🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)

🌞 अग्निवास – पाताळी

🕉 शिववास – कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे

शालिवाहन शक १९४७

संवत्सर विश्वावसु

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – वर्षा

मास – भाद्रपद

पक्ष - शुक्ल पक्ष

तिथी – द्वादशी (२६:०० नं.) त्रयोदशी

वार – गुरुवार

नक्षत्र – उत्तराषाढा (२१:३७ नं.)श्रवण

योग – सौभाग्य (१३:१५ नं.)शोभन

करण – बव (१३:५४ नं.) बालव

चंद्र रास – मकर

सूर्य रास – सिंह

गुरु रास – मिथुन

