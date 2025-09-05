Panchang 5 September 2025: आजच्या दिवशी दुर्गा कवच पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२३

☀ सूर्यास्त – १८:४१

🌞 चंद्रोदय – १७:१२

⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३

⭐ सायं संध्या – १८:४१ ते १९:५३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४५ ते १६:१३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४१ ते २१:०१

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५५

⭐ राहु काळ – १०:५९ ते १२:३२

⭐ यमघंट काळ – १५:३६ ते १७:०८

