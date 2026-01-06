Panchang 6 January 2026: आजच्या दिवशी गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१२

☀ सूर्यास्त – १८:०८

🌞 चंद्रोदय – २१:२०

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२

⭐ सायं संध्या – १८:०८ ते १९:२०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४५ ते १५:५६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०८ ते २०:४४

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ०१:०६

⭐ राहु काळ – १५:२४ ते १६:४६

⭐ यमघंट काळ – ०९:५६ ते ११:१८

