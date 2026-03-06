संस्कृती

Panchang 6 March 2026: शनि वज्रपंजर कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 6 March 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५३

☀ सूर्यास्त – १८:३९

🌞 चंद्रोदय – २२:०९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४१ ते ०६:५३

⭐ सायं संध्या – १८:३९ ते १९:५१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:१७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३९ ते २१:०५

⭐ निशीथ काळ – ००:२१ ते ०१:१०

⭐ राहु काळ – ०९:४९ ते ११:१७

⭐ यमघंट काळ – १४:१४ ते १५:४२

