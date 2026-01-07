Panchang 7 January 2026: आजच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१२

☀ सूर्यास्त – १८:०८

🌞 चंद्रोदय – २२:१६

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२

⭐ सायं संध्या – १८:०८ ते १९:२०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४५ ते १५:५६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०८ ते २०:४४

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ०१:०६

⭐ राहु काळ – १२:४० ते १४:०२

⭐ यमघंट काळ – ०८:३४ ते ०९:५६

