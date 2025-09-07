Panchang 7 September 2025: आजच्या दिवशी ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२४

☀ सूर्यास्त – १८:४०

🌞 चंद्रोदय – १८:३४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१२ ते ०६:२४

⭐ सायं संध्या – १८:४० ते १९:५२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४५ ते १६:१२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४० ते २१:००

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५५

⭐ राहु काळ – १७:०८ ते १८:४०

⭐ यमघंट काळ – १२:३२ ते १४:०४

