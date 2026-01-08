Panchang 8 January 2026: आजच्या दिवशी दत्त कवच स्तोत्राचे पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 8 January 2026:*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:१२☀ सूर्यास्त – १८:१०🌞 चंद्रोदय – २३:०८⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२⭐ सायं संध्या – १८:१० ते १९:२२⭐ अपराण्हकाळ – १३:४६ ते १५:५८⭐ प्रदोषकाळ – १८:१० ते २०:४६⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ०१:०७⭐ राहु काळ – १४:०३ ते १५:२५⭐ यमघंट काळ – ०७:१२ ते ०८:३४.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:४१ ते १४:०३ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:०३ ते १५:२५ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३० ते १५:१४🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी १०:४९ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉 शिववास – १०:४९ पर्यंत नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – पौषपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – पंचमी (१०:४९ नं.) षष्ठीवार – गुरुवारनक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी (१६:२० नं.) उत्तराफाल्गुनीयोग – सौभाग्य (२१:०३ नं.) शोभनकरण – तैतिल (१०:४९ नं.) गरजचंद्र रास – सिंह (२२:३६ नं. कन्या)सूर्य रास – धनुगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – रवियोग-दग्ध १६.२० नं.✅👉 विशेष- दैनंदिन जीवनात देवपूजा, शास्त्र, ज्योतिष, वास्तू इ. विषयी आपल्या मनात अनेक शंका उत्पन्न होतात. प्रस्तुत मालिकेच्या माध्यमातून अशा प्रश्नांना शास्त्राधारित उत्तरे देत आहेत देशपांडे पंचांगकर्ते श्री. गौरव देशपांडे. बघा संपूर्ण व्हिडिओ खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/owhFskzVY2g?si=2hN-htpjNID25t1W👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - षष्ठी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्त कवच स्तोत्राचे पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – बिल्वपत्र किंवा बेलफळ खावू नये, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मिथुन , सिंह , तुळ , वृश्चिक , कुंभ , मीन — या राशींना २२:३६ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , कर्क , कन्या , वृश्चिक , धनु , मीन — या राशींना २२:३६ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.