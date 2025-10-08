संस्कृती

Panchang 8 October 2025: विष्णूसहस्त्रनामस्तोत्र पठण ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 8 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२९

☀ सूर्यास्त – १८:१३

🌞 चंद्रोदय – १९:०८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१७ ते ०६:२९

⭐ सायं संध्या – १८:१३ ते १९:२५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३१ ते १५:५२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१३ ते २०:४०

⭐ निशीथ काळ – २३:५६ ते ००:४५

⭐ राहु काळ – १२:२१ ते १३:४९

⭐ यमघंट काळ – ०७:५७ ते ०९:२५

