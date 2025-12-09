संस्कृती

Panchang 9 December 2025: आजच्या दिवशी संकटनाशन गणपती स्तोत्राचे पठण करावे व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 9 December 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५९

☀ सूर्यास्त – १७:५५

🌞 चंद्रोदय – २२:३९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४७ ते ०६:५९

⭐ सायं संध्या – १७:५५ ते १९:०७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३२ ते १५:४३

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५५ ते २०:३१

⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १५:११ ते १६:३३

⭐ यमघंट काळ – ०९:४३ ते ११:०५

